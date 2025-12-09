Kylian Mbappé, le transfert avorté à l’OL !

Pierrick Levallet

C’est un gros coup de tonnerre qui est en train de se préparer pour le mercato de l’OL. Depuis quelques semaines maintenant, le club rhodanien attend Endrick de pied ferme. Mais finalement, le Real Madrid pourrait retenir l’international auriverde puisque la hiérarchie derrière Kylian Mbappé pourrait être relancée lors des prochains jours.

Cet hiver, l’OL comptait recruter un nouveau numéro 9. Et le club rhodanien semblait même avoir trouvé le joueur idéal pour occuper le poste : Endrick. L’international auriverde n’entre visiblement pas dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid et entend donc se relancer ailleurs en vue de la Coupe du monde 2026. Le deal autour d’un prêt chez les pensionnaires de la Ligue 1 était en très bonne voie récemment.

Xabi Alonso sur la sellette au Real Madrid ? Mais finalement, tout pourrait changer lors des prochaines heures. Xabi Alonso est sur la sellette au Real Madrid. Une défaite contre Manchester City en Ligue des champions pourrait même sonner la fin de l’aventure pour le coach espagnol. Et de ce fait, l’avenir d’Endrick au sein de la Casa Blanca pourrait être relancé.