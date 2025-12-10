C’est officiel pour Kylian Mbappé, l’annonce choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces dernières heures, la peur avait gagné les supporters du Real Madrid. A l’approche du coup d’envoi contre Manchester City en Ligue des champions ce mercredi soir, la présence de Kylian Mbappé s’écrivait en pointillés pour cause d’une diminution physique au genou. Finalement, Xabi Alonso a mis fin au suspense.

Les socios merengue peuvent pousser un gros ouf de soulagement. Depuis quelques heures, il est question d’une absence de Kylian Mbappé pour le choc de cette 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City au Santiago Bernabeu. En effet, en raison d’une douleur à la jambe au niveau du genou, le numéro 10 du club merengue dont il est le meilleur buteur de la saison avec 25 réalisations sous le maillot blanc n’a pas participé à l’entraînement collectif du Real Madrid mardi.

«Il y a des doutes sur sa présence» Sur les ondes de RMC dans le cadre de l’émission de l’After Foot de mardi soir, le correspondant espagnol de la radio, à savoir Edgar Groleau, a confirmé la tendance quant aux interrogations autour de la présence de Kylian Mbappé dans le groupe madrilène. « L’incertitude est surtout sur ce coup (au genou). De savoir s’il va pouvoir jouer demain (ndlr ce mercredi contre Manchester City). Le groupe n’a pas encore été annoncé, mais il y a des doutes sur sa présence ».