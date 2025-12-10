Kylian Mbappé : La catastrophe redoutée !

Le cas Kylian Mbappé divise actuellement au Real Madrid. Le Français est notamment visé par de nombreux commentaires négatifs, étant ainsi désigné comme le grand problème de la Casa Blanca qui expliquerait la mauvaise passe. Est-ce vraiment le cas ? Pedja Mijatovic a réagi à cela, expliquant que cela pourrait être pire sans Mbappé.
En ce moment, ça va mal pour le Real Madrid. Mais quel est le problème qui plombe la Casa Blanca ? De nombreuses théories circulent et certains ont un responsable tout trouvé : Kylian Mbappé. Malgré ses nombreux buts, le Français serait donc pour beaucoup à l'origine des maux du Real Madrid. Un avis que ne partage pas Pedja Mijatovic, ancien directeur sportif de la Casa Blanca.
« Il va nous rendre heureux dans le futur »
C'est pour Marca que Pedja Mijatovic a réagi au cas Kylian Mbappé. L'ancien du Real Madrid a alors pris la défense du Français, assurant : « Les gens disent que le problème du Real Madrid cette saison est Mbappé ? Le football et la politique sont les deux choses sur lesquelles tout le monde donne son avis. Ces commentaires ne me vont pas. Mbappé est un très grand joueur et certainement, il va nous rendre heureux dans le futur ».
« Si Mbappé n'était pas là, ce serait peut-être pire »
« Les gens pensent que sans Mbappé, on gagnerait plusieurs titres. Ce sont des choses qui arrivent et si Mbappé n'était pas là, ce serait peut-être pire », a-t-il ajouté. Cela pourrait donc être encore plus grave au Real Madrid...