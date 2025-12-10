Kylian Mbappé : La catastrophe redoutée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le cas Kylian Mbappé divise actuellement au Real Madrid. Le Français est notamment visé par de nombreux commentaires négatifs, étant ainsi désigné comme le grand problème de la Casa Blanca qui expliquerait la mauvaise passe. Est-ce vraiment le cas ? Pedja Mijatovic a réagi à cela, expliquant que cela pourrait être pire sans Mbappé.

En ce moment, ça va mal pour le Real Madrid. Mais quel est le problème qui plombe la Casa Blanca ? De nombreuses théories circulent et certains ont un responsable tout trouvé : Kylian Mbappé. Malgré ses nombreux buts, le Français serait donc pour beaucoup à l'origine des maux du Real Madrid. Un avis que ne partage pas Pedja Mijatovic, ancien directeur sportif de la Casa Blanca.

« Il va nous rendre heureux dans le futur » C'est pour Marca que Pedja Mijatovic a réagi au cas Kylian Mbappé. L'ancien du Real Madrid a alors pris la défense du Français, assurant : « Les gens disent que le problème du Real Madrid cette saison est Mbappé ? Le football et la politique sont les deux choses sur lesquelles tout le monde donne son avis. Ces commentaires ne me vont pas. Mbappé est un très grand joueur et certainement, il va nous rendre heureux dans le futur ».