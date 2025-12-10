Mbappé : Crise au Real Madrid, Riolo annonce la fin

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est bien parti pour manquer le grand rendez-vous de cette 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City au Santiago Bernabeu. De quoi relancer Endrick, grandement laissé sur le carreau depuis le début de la saison ? Une foutaise selon Daniel Riolo qui prédit une séparation assez imminente au Real Madrid.

Les socios merengue retiennent leur souffle. Mardi, Kylian Mbappé était aux abonnes absents à Valdebebas pour la séance d’entraînement collective. Au même titre qu’Eduardo Camavinga forfait à cause d’une douleur à la cheville. Le Soulier d’or européen est fortement diminué depuis la défaite concédée par les siens contre le Celta Vigo (0-2). Souffrant d’une fracture à l’annulaire de la main gauche et d’un coup à la cuisse, Mbappé pourrait manquer à l’appel ce mercredi soir lors de la visite de Manchester City au Santiago Bernabeu.

«C’est Endrick qui va sauver le Real ?» Qui pour suppléer Kylian Mbappé en cas d’absence face aux Skyblues ? Endrick ? Le Brésilien annoncé du côté de l’OL pourrait finalement rester au vu des résultats mitigés du Real Madrid. Ce qui a fait sortir de ses gonds Daniel Riolo lors de la diffusion de l’After Foot sur la fréquence radio de RMC mardi soir. « Endrick pourrait rester au Real Madrid à cause de la crise ? C’est Endrick qui va sauver le Real ? Ils n’ont qu’à le faire jouer dans ce cas s’ils pensent que c’est lui qui va les aider. Je ne sais même pas où ils le feront jouer en plus ».