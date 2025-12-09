Kylian Mbappé - Polémique : Le gros manque de respect annoncé en plein direct !

Axel Cornic

Depuis son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Certes, la star française est toujours aussi efficace devant le but, mais les résultats du Real Madrid laissent à désirer et les débats sont nombreux concernant son comportement sur le terrain.

Il est loin le temps ou Kylian Mbappé faisait l’unanimité. L’ancien prodige est de plus en plus critiqué, avec la victoire du PSG en Ligue des Champions un an seulement après son départ, qui semble avoir entaché son image. Et ce ne sont pas les résultats du Real Madrid qui vont changer les choses...

« Même quand il est devant Mbappé, il faut qu’il soit respecté ! » Les hommes de Xabi Alonso ne sont pas au mieux en ce moment et on parle même d’un possible changement, avec un coach qui pourrait bien subir le phénomène Mbappé. « Il faut que l’entraîneur reste un entraîneur même quand il est devant Mbappé, il faut qu’il soit respecté ! » a expliqué Vincent Moscato, sur RMC.