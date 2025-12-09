Séparation avec Kylian Mbappé : La décision choc !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid traverse une période critique. Les messages de Xabi Alonso ne semblent plus vraiment passer dans le vestiaire madrilène. Le technicien espagnol avait pourtant tenté un rapprochement avec l’effectif merengue. Mais sa décision a surpris, et ont même été remises en question au point que son avenir en tant qu’entraîneur de Kylian Mbappé est désormais incertain.

Xabi Alonso a voulu faire un cadeau à son vestiaire Comme le rapporte SPORT, Xabi Alonso avait en effet accordé deux jours de congés à ses joueurs après la victoire contre l’Athletic Bilbao. Mais cela a eu un impact direct sur le résultat contre le Celta Vigo. Le Real Madrid n’a en effet effectué qu’une seule séance d’entraînement. La décision du technicien de 44 ans avait d’ailleurs surpris. Ses choix seraient désormais remis en question, et son avenir sur le banc madrilène est incertain.