Une star part au clash avec Cristiano Ronaldo : Elle déballe tout dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant cinq ans, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo ont été coéquipiers au Real Madrid. Ensemble, ils ont raflé quatre Ligues des champions . Un parcours presque parfait dans la plus belle des compétitions européennes. Néanmoins, les médias ont évoqué des frictions entre les deux icônes nationales, ce que le Gallois a fermement démenti en interview.

Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema, Xabi Alonso, Angel Di Maria et bien entendu Cristiano Ronaldo se trouvaient tous dans le vestiaire du Real Madrid lorsque Gareth Bale y a déposé ses valises à l’été 2013 contre un chèque de près de 101M€. Ce qui faisait à l’époque de lui le joueur le plus cher de l’histoire du football. Un record que détient Neymar lorsque le PSG a dégainé une offre de 222M€ au FC Barcelone.

«Je n'ai jamais eu de problèmes avec qui que ce soit» Entre 2013 et 2018, soit le moment où Cristiano Ronaldo pliait bagage afin de rejoindre la Juventus, Gareth Bale a partagé son quotidien avec la superstar portugaise. Il semblait avoir des problèmes entre les deux stars au fil des années selon la presse étrangère. La vérité fut tout autre selon le Gallois qui a remis l’église au centre du village pour GQ. « Êtes-vous toujours en contact avec certains de vos coéquipiers ? Je ne suis pas vraiment en contact avec beaucoup d'entre eux, juste quelques joueurs gallois, mais je m'entendais bien avec tout le monde. Je n'ai jamais eu de problèmes avec qui que ce soit. Je n'ai jamais eu de disputes importantes ».