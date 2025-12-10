«Nourrir la bête» Kylian Mbappé, le Real Madrid va le régaler ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si certains estiment que Kylian Mbappé est le problème actuel du Real Madrid, ce n'est pas l'avis de Pedja Mijatovic. L'ancien de la Casa Blanca considère lui que le Français est au top actuellement, mais peut-être mal entouré au sein de l'effectif de Xabi Alonso. C'est ça qu'il faudrait régler et ainsi permettre à la bête Mbappé de se nourrir.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé porte le Real Madrid avec ses nombreux buts. Mais voilà que derrière le Français, c'est quelque peu vide. Serait-il alors mal entouré chez les Merengue ? Pedja Mijatovic, ancien directeur sportif du Real Madrid, semble le penser. C'est ainsi qu'il a été très clair auprès de Marca sur ce qu'il fallait faire avec Mbappé.

« Comme nous l'avons fait avec Cristiano... » « Actuellement, le Real Madrid possède le meilleur joueur du monde, Mbappé. Et il n'a pas besoin d'un autre poids lourd. Il nous faut trouver de bons joueurs capables de réaliser de grandes choses au sein d'une équipe. Et ensuite, penser à nourrir la bête qu'est Mbappé. Comme nous l'avons fait avec Cristiano », a-t-il annoncé dans un premier temps.