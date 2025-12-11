Kylian Mbappé : Le Real Madrid a commis une terrible erreur !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La période est actuellement compliquée pour le Real Madrid. D'ailleurs, aux yeux de beaucoup, Kylian Mbappé serait à l'origine des maux de la Casa Blanca. Depuis que l'ancien joueur du PSG est arrivé, quelque chose a changé chez les Merengue. Johan Micoud a peut-être identifié la grosse erreur commise avec Mbappé.

Après avoir tout remporté sans Kylian Mbappé, le Real Madrid n'y arrive plus depuis que le Français est là. Ayant enfin mis la main sur l'ancien joueur du PSG, Florentino Pérez a voulu en faire la tête de gondole de la Casa Blanca. Mais aurait-on confié trop de pouvoirs à Mbappé ? Johan Micoud le pense et c'est ce qui aurait des conséquences négatives sur le reste des joueurs du Real Madrid.

« Le Real a pratiquement donné les plein-pouvoirs à Mbappé » « Je trouve que le Real a pratiquement donné les plein-pouvoirs à Mbappé dans une équipe qui avait tout gagné avec des joueurs qui ont un certain égo. Je pense à Vinicius, Bellingham ou à Rodrygo qui a fait un peu de bien au Real Madrid quand ils ont gagné la Ligue des Champions », a-t-il expliqué dans un premier temps sur le plateau de L'Equipe du Soir.