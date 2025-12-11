Kylian Mbappé : La colère d'Erling Haaland !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Real Madrid a reçu Manchester City à Bernabeu. Touché à un genou, Kylian Mbappé n'a pas pu participer à ce choc. Après la victoire des Citizens face aux Merengue, Erling Haaland a fait part de sa déception de ne pas avoir pu défier le numéro 10 de Xabi Alonso.

Pour le compte de la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid avait la lourde tâche de recevoir Manchester City à Bernabeu. Pour ne pas arranger les affaires de Xabi Alonso, il a dû faire sans Kylian Mbappé pour ce choc. Touché au genou, le numéro 10 du Real Madrid n'a pas joué une seule minute ce mercredi soir.

Real Madrid - Manchester City : Kylian Mbappé n'a pas joué Après la victoire de Manchester City face au Real Madrid (2-1), Erling Haaland a été interrogé au micro de TNT Sports. Et le numéro 9 de Pep Guardiola a avoué qu'il aurait préféré voir Kylian Mbappé fouler la pelouse du Bernabeu ce mercredi soir.