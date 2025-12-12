Kylian Mbappé : La presse italienne annonce un transfert surprise !

Embourbé dans une mauvaise passe, le Real Madrid pourrait tenter de se renforcer sur les prochains mercato. Très orienté vers le marché de la Ligue 1, le club madrilène pourrait recruter un nouveau français après Kylian Mbappé. En effet, les Merengue semblent conquis par le profil du prometteur défenseur Jérémy Jacquet (20 ans).
Rien ne semble aller en ce moment au Real Madrid. Embourbé dans une série de mauvais résultats, le club madrilène pourrait de nouveau explorer le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Malgré l’achat de Dean Huijsen cet été, les Merengue pourraient de nouveau se tourner vers le profil d’un défenseur central prometteur.
Après Mbappé, un autre enfant de Bondy au Real Madrid ?
Après Kylian Mbappé, un autre Bondynois pourrait ainsi venir rallier les rangs de la « Casa Blanca ». En effet, à en croire les dernières révélations du journaliste italien Matteo Moretto, le Real Madrid suit de très près Jérémy Jacquet. Véritable révélation du côté du Stade Rennais, le défenseur central de 20 ans est très apprécié en interne.
Le Real Madrid sous le charme
Selon Matteo Moretto, le Real Madrid a déjà envoyé plusieurs scouts suivre l’évolution du Français, et le club madrilène est sous le charme. Jacquet est considéré comme un énorme talent, qui s’inscrirait parfaitement dans la politique du club concernant le recrutement de grands potentiels.