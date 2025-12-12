Kylian Mbappé : La presse italienne annonce un transfert surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Embourbé dans une mauvaise passe, le Real Madrid pourrait tenter de se renforcer sur les prochains mercato. Très orienté vers le marché de la Ligue 1, le club madrilène pourrait recruter un nouveau français après Kylian Mbappé. En effet, les Merengue semblent conquis par le profil du prometteur défenseur Jérémy Jacquet (20 ans).

Rien ne semble aller en ce moment au Real Madrid. Embourbé dans une série de mauvais résultats, le club madrilène pourrait de nouveau explorer le marché des transferts afin de renforcer son effectif. Malgré l’achat de Dean Huijsen cet été, les Merengue pourraient de nouveau se tourner vers le profil d’un défenseur central prometteur.

Après Mbappé, un autre enfant de Bondy au Real Madrid ? Après Kylian Mbappé, un autre Bondynois pourrait ainsi venir rallier les rangs de la « Casa Blanca ». En effet, à en croire les dernières révélations du journaliste italien Matteo Moretto, le Real Madrid suit de très près Jérémy Jacquet. Véritable révélation du côté du Stade Rennais, le défenseur central de 20 ans est très apprécié en interne.