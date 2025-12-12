OM - Greenwood : Le transfert relancé par… Strasbourg ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cité parmi les prétendants de Mason Greenwood, West Ham, comme Tottenham, ne devrait pas prendre le risque de le faire revenir en Angleterre, du fait des réactions négatives que cela provoquerait. Les Hammers seraient toujours à la recherche d’un attaquant et, plutôt que celui de l’OM, pourraient essayer de recruter celui de Strasbourg, Joaquin Panichelli.

Presque quatre ans après les accusations de violence conjugale dont il a fait l’objet, Mason Greenwood (24 ans) n’a pas été pardonné en Angleterre. Ce qui rend difficile un potentiel retour de l’attaquant de l’OM en Premier League, où Tottenham et West Ham avaient été cités parmi ses prétendants.

Panichelli plutôt que Greenwood à West Ham ? Selon TEAMtalk, aucun des deux clubs anglais ne serait disposé à essayer de recruter Mason Greenwood. En ce qui concerne West Ham, c’est Joaquin Panichelli (23 ans) qui pourrait alors arriver. Les Hammers auraient jeté leur dévolu sur l’attaquant de Strasbourg et s’intéresseraient également à Clayton (26 ans, Rio Ave) et Promise David (24 ans, Union Saint-Gilloise).