OM - Transfert de Greenwood : La grosse annonce à l’étranger !

Auteur d’un quadruplé le week-end dernier face au Havre (6-2), Mason Greenwood aurait été observé de près par le FC Barcelone lors de cette rencontre. Les Blaugrana auraient envoyé des recruteurs pour le superviser et auraient été impressionnés par la performance de l’attaquant de l’OM, à tel point qu’un transfert pourrait être une éventualité.

Co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Joaquin Panichelli avant le match entre l’OL et Strasbourg ce dimanche soir, Mason Greenwood est reparti sur les mêmes bases que la saison dernière. L’attaquant âgé de 24 ans avait notamment inscrit un quadruplé lors de la victoire de l’OM face au Havre (6-2), sous les yeux du FC Barcelone.

Greenwood a impressionné le FC Barcelone En effet, selon The Sun, le club espagnol aurait envoyé des recruteurs pour observer Mason Greenwood à l’occasion de cette rencontre, et auraient été impressionnés par ce qu’ils ont vu. De quoi relancer la possibilité d’un transfert au FC Barcelone prochainement, où il pourrait retrouver son ancien coéquipier Marcus Rashford, prêté avec option d’achat par Manchester United.