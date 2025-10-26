Mercato : Un transfert XXL à l’OM, ça chauffe ? 

Lors du dernier mercato estival, l'OM avait décidé de fermer la porte à double tour pour Mason Greenwood. Intransférable, l'Anglais est donc resté sur la Canebière, mais voilà que son départ pourrait finalement intervenir l'été prochain. D'ailleurs, actuellement, on retrouverait d'ores et déjà du beau monde sur les traces de Greenwood. De quoi laisser présager un futur transfert XXL ?
Si Mason Greenwood fait actuellement le bonheur de l'OM, cela pourrait ne plus être le cas prochainement. Sous contrat jusqu'en 2029, l'Anglais ne devrait pas s'éterniser sur la Canebière. Alors qu'un transfert de Greenwood pourrait intervenir l'été prochain, le numéro 10 de l'OM aurait du beau monde à ses pieds.
« Le FC Barcelone le surveille »
Où va s'écrire l'avenir de Mason Greenwood ? Actuellement à l'OM, l'Anglais pourrait bien rejoindre un prestigieux club à l'avenir. C'est ce qu'a révélé Graeme Bailey pour United In Focus. En effet, à propos de Greenwood, il a fait savoir : « Il est en train de montrer qu'il est l'un des meilleurs joueurs en France. Le FC Barcelone le surveille avec d'autres grands clubs ».
« Manchester United pense recevoir une importante indemnité pour Mason Greenwood en 2026 »
Il y a toutefois un détail important à prendre en compte pour ce futur transfert de Mason Greenwood. En effet, Manchester United va récupérer 50% de la vente du joueur de l'OM. « Manchester United pense recevoir une importante indemnité pour Mason Greenwood en 2026. Le club voit cela comme un bonus. (...) United garde un oeil sur Greenwood et est heureux que ça se passe bien. Ils se rendent compte qu'ils pourraient toucher un joli bonus la saison prochaine de ce qu'on me dit », a expliqué Graeme Bailey.