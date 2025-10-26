Mercato : Un transfert XXL à l’OM, ça chauffe ? 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l'OM avait décidé de fermer la porte à double tour pour Mason Greenwood. Intransférable, l'Anglais est donc resté sur la Canebière, mais voilà que son départ pourrait finalement intervenir l'été prochain. D'ailleurs, actuellement, on retrouverait d'ores et déjà du beau monde sur les traces de Greenwood. De quoi laisser présager un futur transfert XXL ?

Si Mason Greenwood fait actuellement le bonheur de l'OM, cela pourrait ne plus être le cas prochainement. Sous contrat jusqu'en 2029, l'Anglais ne devrait pas s'éterniser sur la Canebière. Alors qu'un transfert de Greenwood pourrait intervenir l'été prochain, le numéro 10 de l'OM aurait du beau monde à ses pieds.

« Le FC Barcelone le surveille » Où va s'écrire l'avenir de Mason Greenwood ? Actuellement à l'OM, l'Anglais pourrait bien rejoindre un prestigieux club à l'avenir. C'est ce qu'a révélé Graeme Bailey pour United In Focus. En effet, à propos de Greenwood, il a fait savoir : « Il est en train de montrer qu'il est l'un des meilleurs joueurs en France. Le FC Barcelone le surveille avec d'autres grands clubs ».