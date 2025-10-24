Signature d'un Champion d'Europe : Gros malaise au PSG ?

Axel Cornic

Après les succès de la saison dernière, le Paris Saint-Germain s’attaque à la prolongation de certaines de ses stars, comme Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé. Mais certains dossiers pourraient poser quelques problèmes à Luis Campos, avec notamment l’international espagnol Fabian Ruiz.

En l’espace d’un an, le PSG a totalement changé de statut. Mais c’est également le cas de nombreux joueurs, comme Fabian Ruiz. Régulièrement critiqué depuis son arrivée du Napoli en 2022, le milieu de terrain s’est affirmé comme l’un des principaux piliers de l’équipe de Luis Enrique.

Place aux prolongations ! Pas surprenant donc que l’international espagnol fasse partie des premiers noms évoqués, lorsqu’on parle des prolongations à venir au PSG. L’Equipe a expliqué récemment que les discussions auraient déjà démarré en coulisse, comme cela a pu également être le cas pour Bradley Barcola et Willian Pacho.