Kylian Mbappé : Le transfert de folie à 100M€ que prépare le Real Madrid !

A 20 ans, Kenan Yildiz est l’un des grands espoirs du football. Faisant aujourd’hui le bonheur de la Juventus, le Turc ferait saliver le Real Madrid et son entraîneur, Xabi Alonso. Pour recruter le crack turinois, le technicien espagnol serait d’ailleurs prêt à toutes les folies. Sauf une : vendre Kylian Mbappé.
Courtisé par le PSG, Franco Mastantuono a finalement pris la direction du Real Madrid lors du dernier mercato estival. Toujours à l’affût des prochains cracks du football, la Casa Blanca a donc raflé la mise avec le prodige argentin. D’autres phénomènes pourraient à terme débarquer au Real Madrid. Et voilà que désormais, tous les yeux seraient rivés vers un certain Kenan Yildiz.
Presque tout le monde est à vendre pour Yildiz ?
Sous contrat jusqu’en 2029, Kenan Yildiz crève l’écran avec la Juventus, à seulement 20 ans. Mais voilà que Xabi Alonso rêve de lui au Real Madrid et l’entraîneur merengue serait prêt à tout pour recruter le Turc. « Xabi Alonso veut Yildiz au Real Madrid. Il est prêt à laisser partir tout le monde pour le recruter, sauf Kylian Mbappé », a fait savoir Giovanni Branchini, agent et intermédiaire, rapporté par AS.
« La Juventus demande actuellement 100M€ »
Intouchable au Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait donc prochainement être accompagné par Kenan Yildiz. Il n’empêche que si la Casa Blanca veut le joueur de la Juventus, il va falloir sortir le chéquier car le Turc ne sera pas gratuit. « La Juventus demande actuellement 100M€ », a assuré Giovanni Branchini.