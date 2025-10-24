PSG - Mbappé : «Ils ont libéré la bête», un rappeur balance !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Figure de proue du football français depuis des années maintenant, étant le meilleur buteur de l'histoire du PSG et le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé est souvent sous le feu des critiques et des projecteurs. Le rappeur RK s'est lâché sur le feuilleton ambiant qui l'entoure. Explications.

Certes, Kylian Mbappé a pu passer au travers de certains grands rendez-vous la saison passée avec le Real Madrid. Il en a toutefois été le meilleur buteur et a décroché le Soulier d'or européen. Pour ce qui est du début de ce nouvel exercice, le champion du monde tricolore se trouve dans une forme optimale et impressionne les observateurs, mais pas seulement.

«Il est très costaud dans ses performances. Ils ont libéré la bête» Le rappeur RK a pris part à la rubrique Double Contact de RMC Sport. L'occasion de dresser un constat lourd de sens sur Kylian Mbappé. « Je pense qu’il se sent très bien aujourd’hui. Il est très costaud dans ses performances. Ils ont libéré la bête. Il fait un début de saison incroyable. Je le sens vraiment en pleine forme. Ça me fait plaisir parce que malgré toutes les critiques qu’il y a autour de lui, ça reste un joueur que j’apprécie beaucoup. Ce qui nous relie un peu avec la musique, c’est que je connais le genre de pression qu’il subit, même si lui la subit à un plus haut degré que moi ».