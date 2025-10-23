Kylian Mbappé : Une star tombe sous le charme !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est bien simple, Arda Güler ne semble avoir d’yeux que pour Kylian Mbappé. Chaque offrande qu’il a distillé au Real Madrid depuis le coup d’envoi de la saison fut réservée à son numéro 9. Face à la presse, le crack turc de 20 ans a chanté les louanges de Mbappé.

Jude Bellingham ou Vinicius Jr ? C’est avec l’une de ces deux stars, si ce n’est les deux, qu’on voyait Kylian Mbappé jouir d’une collaboration productive sur le terrain à son arrivée au Real Madrid à l’été 2024. Cependant, depuis le début de la saison, le Soulier d’or européen s’amuse avec un autre coéquipier : la surprise Arda Güler qui a pris une tout autre dimension depuis la nomination de Xabi Alonso au poste d’entraîneur.

Arda Güler régale le «formidable» Kylian Mbappé 5 passes décisives. Voici le bilan d’Arda Güler avec le Real Madrid depuis le coup d’envoi de la saison. Et chacune d’entre elles fut destinée exclusivement à Kylian Mbappé. Le courant fait plus que simplement passer entre le milieu offensif merengue et le numéro 9 de la Casa Blanca.