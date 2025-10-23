Karim Benzema passe aux aveux : L’annonce qui va faire du bruit au Real Madrid !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il en a vécu des saisons en tant qu’attaquant du Real Madrid. Un temps gêné par Gonzalo Higuain et Alvaro Morata, Karim Benzema a fini par se muer comme l’attaquant de pointe indiscutable du club merengue qu’il a quitté il y a deux ans pour Al-Ittihad. L’occasion pour lui de faire un aveu que personne n’a vu venir.

Dans le cadre d’une interview avec Edu Aguirre pour Asharq Documentary, Karim Benzema a été invité à s’exprimer sur son quotidien à Al-Ittihad, mais pas seulement. Il a également était question des différences et similitudes avec sa vie lorsqu’il était joueur du Real Madrid.

Attaquant iconique du Real Madrid, Karim Benzema lâche ses vérités Bien que le club de Djeddah soit un pensionnaire de Saudi Pro League seulement et non une équipe de la Liga, membre des cinq championnats de l’élite européenne, Karim Benzema a fait un aveu qui risque de faire froncer quelques sourcils de l’autre côté des Pyrénées.