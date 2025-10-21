Mbappé - Benzema : C’est la folie à l’étranger !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé est irrésistible depuis le début de saison avec le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France flambe sous les ordres de Xabi Alonso. L’attaquant de 26 ans a même doublé ses statistiques comparé à l’exercice dernier à la même période. Le natif de Bondy est en train de faire sensation dans la capitale espagnole, comme Karim Benzema avant lui.

Kylian Mbappé est en feu avec le Real Madrid. Auteur de 15 buts en 11 matchs toutes compétitions confondues, le capitaine de l’équipe de France ne cesse de briller sous les ordres de Xabi Alonso. L’ancien du PSG représente à lui seul plus de la moitié des buts inscrits par le club madrilène depuis le début de la saison. Plus le temps passe, plus l’attaquant de 26 ans fait sensation dans la capitale espagnole.

Mbappé, remplaçant de Benzema au Real Madrid ? Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé a doublé ses statistiques comparé à la saison dernière à la même période. Le Real Madrid semble avoir enfin trouvé le buteur qui lui manquait tant depuis le départ de Karim Benzema à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Le champion du monde 2018 est en train de mettre tout le monde d’accord en Liga, et il ne semble pas prêt de s’arrêter.