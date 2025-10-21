Plombé par Mbappé, il craque en plein match... le violent coup de pied !

Amadou Diawara

Barré par la concurrence de Kylian Mbappé et de Gonzalo Garcia, Endrick n'a pas joué la moindre minute depuis le début de la saison. Furieux de ne pas être utilisé par Xabi Alonso sur la pelouse de Getafe, l'attaquant brésilien a mis un coup de pied dans une bouteille ce dimanche. Désormais, Endrick souhaiterait quitter le Real Madrid.

Depuis le début de la saison, Endrick vit un véritable calvaire au Real Madrid. Handicapé par une blessure pendant plusieurs semaines, le buteur brésilien n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer lors de cet exercice 2025-2026. Alors que Xabi Alonso lui préfère Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia, Endrick n'a pas disputé la moindre minute pour le moment. Ce qui l'a fait craquer ce dimanche.

Getafe - Real Madrid : Oublié par Xabi Alonso, Endrick a craqué Lors du duel entre Getafe et le Real Madrid ce dimanche, Endrick a explosé en plein match. Lorsqu'il a compris que Xabi Alonso n'allait pas le faire entrer en jeu, le crack de 19 ans a mis un coup de pied dans une bouteille. Furieux, Endrick aurait pris une décision fracassante quant à son avenir.