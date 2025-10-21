Kylian Mbappé : Le mariage surprise !

A son arrivée au Real Madrid il y a un an de cela, beaucoup attendaient qu’un duo se forme entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Ou encore avec Jude Bellingham ainsi que Rodrygo Goes. Finalement, c’est Arda Güler qui correspond le mieux à l’attaquant de la Casa Blanca, à la surprise générale. Xabi Alonso a pris la parole.
10 matchs sur 11. Voici le bilan de Kylian Mbappé cette saison où il a trouvé le chemin des filets avec le Real Madrid. Seule la défense de Majorque est parvenue à l’empêcher d’inscrire son nom au tableau d’affichage le 30 août dernier (2-1). La Casa Blanca tient son serial buteur qui est souvent servi par Arda Güler.
Kylian Mbappé a trouvé son âme sœur… avec Arda Güler !
Avec le meneur de jeu turc, Kylian Mbappé forme un duo redoutable pour les défenses adverses. Une surprise puisque la collaboration attendue pour le Français était avec Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Rodrygo Goes. Il n’en est rien et c’est avec Arda Güler que Mbappé se régale. Au micro de Real Madrid TV, Xabi Alonso a dressé un constat clair sur cette entente entre les deux joueurs.
«Il est clair que Mbappé et Güler combinent bien»
« Je trouve le but phénoménal. Il est clair que Mbappé et Güler combinent bien. Ils ont tous les deux de la qualité, il faut aussi les trouver. Ce n’est pas seulement leur jeu qui compte, mais ce qui se passe en amont. La passe de Militao, qui a très bien trouvé Arda Güler entre les lignes, Arda s’est retourné, et Kylian Mbappé était là où il devait être. Il est important de rechercher ces duos au sein de l’équipe et nous devons continuer dans cette voie ». a assuré le coach du Real Madrid. Reste à savoir jusqu'où ce duo emmènera le club merengue.