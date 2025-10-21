Kylian Mbappé : Le mariage surprise !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A son arrivée au Real Madrid il y a un an de cela, beaucoup attendaient qu’un duo se forme entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Ou encore avec Jude Bellingham ainsi que Rodrygo Goes. Finalement, c’est Arda Güler qui correspond le mieux à l’attaquant de la Casa Blanca, à la surprise générale. Xabi Alonso a pris la parole.

10 matchs sur 11. Voici le bilan de Kylian Mbappé cette saison où il a trouvé le chemin des filets avec le Real Madrid. Seule la défense de Majorque est parvenue à l’empêcher d’inscrire son nom au tableau d’affichage le 30 août dernier (2-1). La Casa Blanca tient son serial buteur qui est souvent servi par Arda Güler.

Kylian Mbappé a trouvé son âme sœur… avec Arda Güler ! Avec le meneur de jeu turc, Kylian Mbappé forme un duo redoutable pour les défenses adverses. Une surprise puisque la collaboration attendue pour le Français était avec Vinicius Jr, Jude Bellingham ou encore Rodrygo Goes. Il n’en est rien et c’est avec Arda Güler que Mbappé se régale. Au micro de Real Madrid TV, Xabi Alonso a dressé un constat clair sur cette entente entre les deux joueurs.