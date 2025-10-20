Un attaquant du Real Madrid à l’OM : La décision que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Endrick ne semble pas entrer dans les plans de Xabi Alonso au Real Madrid. L’attaquant brésilien n’a toujours pas disputé la moindre minute chez les Merengue cette saison. Pourtant, le buteur de 19 ans avait l’opportunité de rejoindre un autre club, comme l’OM, cet été. Mais l’international auriverde a pris une décision inattendue.

Cet été, l’objectif de l’OM était clair sur le mercato : offrir à Roberto De Zerbi un effectif capable de rivaliser avec les meilleurs en Ligue des champions. Les dirigeants marseillais avaient ainsi multiplié les pistes sur le marché des transferts. Pablo Longoria et Medhi Benatia gardaient notamment un œil sur Endrick, en manque de temps de jeu au Real Madrid.

Endrick voulait rester au Real Madrid cet été Avec la Coupe du monde 2026 dans le viseur, le Brésilien espérait jouer un peu plus pour espérer être du voyage en Amérique du Nord cet été. Dans cette optique, SPORT révèle que le Real Madrid avait ouvert la porte à un départ d’Endrick lors du dernier mercato estival, surtout après l’éclosion de Gonzalo Garcia. Mais contre toute attente, l’international auriverde a décidé de rester chez les Merengue.