Transfert à 20M€ : C'est confirmé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est plus un secret, le nouveau projet du PSG est basé sur le recrutement de jeunes talents afin de préparer l'avenir. Dans cette optique, l'intérêt du club de la capitale Said El Mala est confirmé. Un transfert de l'ailier prometteur du FC Cologne pourrait même intervenir l'été prochain pour environ 20M€.

Depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif, le projet sportif du PSG a pris une nouvelle tournure, notamment sous l'impulsion de Luis Enrique. L'objectif est clair, miser sur de jeunes éléments afin de répondre présent dès aujourd'hui mais également préparer l'avenir.

Said El Mala, le prochain crack du PSG ? Un projet qui a porté ses fruits puisque le PSG a déjà remporté la Ligue des champions, ce qui pousse les Parisiens à poursuivre sur leur lancée. Dans cette optique, la presse allemande a révélé l'intérêt du PSG pour Said El Mala. Une information confirmée par Sacha Tavolieri qui assure que Luis Campos apprécie grandement le profil du jeune ailier de Cologne.