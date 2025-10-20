Dembélé imite Mbappé : L’erreur qui va coûter cher au PSG…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ousmane Dembélé est sur le toit de l’Europe avec le PSG depuis le printemps dernier et individuellement parlant au firmament mondial depuis le 22 septembre dernier et son sacre à la cérémonie du Ballon d’or. De quoi pousser Bertrand Latour à imaginer un casse-tête certain pour le Paris Saint-Germain au sujet de sa prolongation et notamment à cause du cas Kylian Mbappé par le passé.

Ousmane Dembélé est l’homme de l’année au PSG. Repositionné à la pointe de l’attaque parisienne par Luis Enrique, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a été le meilleur buteur de la saison dernière avec 35 réalisations, a pesé dans le sans-faute du club sur la scène nationale ainsi qu’en Ligue des champions, raflant le premier trophée du club de la capitale dans la reine des compétitions européennes. Rien que ça.

Dembélé en état de grâce, un nouveau contrat problématique ? Ce qui lui a valu de remporter le premier Ballon d’or de sa carrière. A 28 ans, et alors que son contrat expirera le 30 juin 2028, Ousmane Dembélé fait l’objet de discussions en coulisses entre son entourage et la direction sportive du PSG pour une prolongation de son bail d’après L’Équipe. Le quotidien sportif explique cependant que le fair-play financier de l’UEFA empêcherait les Parisiens d’offrir un salaire XXL à Dembélé contrairement à ce qui est arrivé par le passé au club notamment avec le dernier contrat pharaonique de Kylian Mbappé signé en 2022.