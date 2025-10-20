Dembélé imite Mbappé : L’erreur qui va coûter cher au PSG…

Ousmane Dembélé est sur le toit de l’Europe avec le PSG depuis le printemps dernier et individuellement parlant au firmament mondial depuis le 22 septembre dernier et son sacre à la cérémonie du Ballon d’or. De quoi pousser Bertrand Latour à imaginer un casse-tête certain pour le Paris Saint-Germain au sujet de sa prolongation et notamment à cause du cas Kylian Mbappé par le passé.
Ousmane Dembélé est l’homme de l’année au PSG. Repositionné à la pointe de l’attaque parisienne par Luis Enrique, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a été le meilleur buteur de la saison dernière avec 35 réalisations, a pesé dans le sans-faute du club sur la scène nationale ainsi qu’en Ligue des champions, raflant le premier trophée du club de la capitale dans la reine des compétitions européennes. Rien que ça.
Dembélé en état de grâce, un nouveau contrat problématique ?
Ce qui lui a valu de remporter le premier Ballon d’or de sa carrière. A 28 ans, et alors que son contrat expirera le 30 juin 2028, Ousmane Dembélé fait l’objet de discussions en coulisses entre son entourage et la direction sportive du PSG pour une prolongation de son bail d’après L’Équipe. Le quotidien sportif explique cependant que le fair-play financier de l’UEFA empêcherait les Parisiens d’offrir un salaire XXL à Dembélé contrairement à ce qui est arrivé par le passé au club notamment avec le dernier contrat pharaonique de Kylian Mbappé signé en 2022.
«Il y avait un joueur il y a très peu de temps de cela qui avait un salaire énormissime au Paris Saint-Germain qui n’avait pas gagné la Ligue des champions ni le Ballon d’or»
Sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, le journaliste Bertrand Latour a laissé entendre que le nouveau statut d’Ousmane Dembélé pourrait engendrer des complications dans le feuilleton entourant son avenir au PSG. « Les Dembélé peuvent aussi considérer qu’il y avait un joueur il y a très peu de temps de cela qui avait un salaire énormissime au Paris Saint-Germain qui n’avait pas gagné la Ligue des champions ni le Ballon d’or au PSG (ndlr Mbappé). D’accord c’était l’ancien PSG, mais lui vous a permis en grande partie, ce n’est pas le seul, d’obtenir ces trophées-là. Donc il est en position de force ».