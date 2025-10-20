103M€ : L’énorme coup du PSG sur le mercato ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato, avec deux arrivées importantes seulement. En effet, Paris a déboursé un montant combiné de 103M€ pour les recrutements de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Les deux nouveaux joueurs ont connu des débuts contrastés sous les ordres de Luis Enrique.

Ayant réalisé une saison exceptionnelle en 2024-2025, le PSG n’a pas souhaité bouleverser son effectif cet été. Non, le club de la capitale a préféré investir sur des positions importantes, avec l’arrivée d’un nouveau gardien de but en la personne de Lucas Chevalier, et d’un nouveau défenseur central avec Illya Zabarnyi.

Un investissement à 103M€ Respectivement recrutés contre 40M€ et 63M€, Chevalier et Zabarnyi ont rapidement été mis dans le bain par Luis Enrique avec le PSG. Si le défenseur ukrainien a montré de belles choses, notamment dans la couverture défensive et dans le duel, ce dernier a parfois fait preuve de suffisance dans les relances. Pour le gardien français, les débuts au PSG sont encore plus complexes.