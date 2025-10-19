Le PSG lâche 63M€ : Il balance sur ce gros transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser 63M€ pour le recrutement d’Illya Zabarnyi. Arrivé en provenance de Bournemouth, le défenseur central a rapidement montré de belles promesses sous les ordres de Luis Enrique. Ancien coéquipier du néo parisien en sélection, Yevhen Cheberko est revenu sur ses souvenirs du crack né en 2002.

Un transfert XXL au PSG. Plutôt discret sur le mercato estival, le club parisien n’a cependant pas hésité avec Illya Zabarnyi. Convoité depuis plusieurs mois par les dirigeants du club français, l’international Ukrainien souhaitait absolument rallier le champion d’Europe en titre.

Zabarnyi, une ascension de folie jusqu’au PSG Auteur de bons débuts à Paris, Illya Zabarnyi pourrait rapidement devenir le successeur de Marquinhos dans l’axe droit de la charnière du PSG. Quoi qu’il en soit, l’international Ukrainien a connu une ascension express, comme l’a confié son ancien coéquipier avec les Espoirs Yevhen Cheberko.