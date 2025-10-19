Le PSG lâche 63M€ : Il balance sur ce gros transfert !

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser 63M€ pour le recrutement d’Illya Zabarnyi. Arrivé en provenance de Bournemouth, le défenseur central a rapidement montré de belles promesses sous les ordres de Luis Enrique. Ancien coéquipier du néo parisien en sélection, Yevhen Cheberko est revenu sur ses souvenirs du crack né en 2002.
Un transfert XXL au PSG. Plutôt discret sur le mercato estival, le club parisien n’a cependant pas hésité avec Illya Zabarnyi. Convoité depuis plusieurs mois par les dirigeants du club français, l’international Ukrainien souhaitait absolument rallier le champion d’Europe en titre.
Zabarnyi, une ascension de folie jusqu’au PSG
Auteur de bons débuts à Paris, Illya Zabarnyi pourrait rapidement devenir le successeur de Marquinhos dans l’axe droit de la charnière du PSG. Quoi qu’il en soit, l’international Ukrainien a connu une ascension express, comme l’a confié son ancien coéquipier avec les Espoirs Yevhen Cheberko.
« Cela en dit long sur lui »
« C'est drôle, car je me souviens avoir vu Zabarnyi il y a environ cinq ans, lorsque nous disputions un match de qualification pour l'Euro U-21 et que nous jouions ensemble en défense. Il avait 18 ou 19 ans, c'était un jeune qui essayait de se faire un nom et d'intégrer l'équipe première, et tout à coup, boum, il commence à jouer tous les matchs pour le Dynamo Kiev, est transféré à Bournemouth et joue maintenant au PSG, donc je pense que cela en dit long sur lui », a confié l’actuel défenseur de Colombus Crew à propos du défenseur du PSG, auprès de Get French Football News.