Pierre Ménès sur Canal+ : Un ancien joueur du PSG balance !

Très critique à l'égard de plusieurs de ses anciens collègues de Canal+, Pierre Ménès a notamment régulièrement critiqué Mickaël Landreau et ce dernier n'a pas manqué de réagir après une nouvelle pique qui ressemblait à la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'ancien joueur du PSG.
Après avoir partagé le plateau du Canal Football Club avec Mickaël Landreau, Pierre Ménès n'en garde pas un bon souvenir et l'a plusieurs fois fait savoir. « Le monde du silence. Zéro couille quoi. Il y a bien longtemps que je ne m’inflige plus cette purge. C’était déjà une telle souffrance de l’avoir en face de moi en plateau », confiait notamment l'ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube en mars dernier. Et lorsque la fin du Collectif nantais, porté par l'ancien portier du PSG et du FC Nantes, a pris fin, Pierre Ménès n'a pas caché sa joie : « Fin de l’aventure du collectif nantais. Encore un triomphe pour Landreau ».
Mickaël Landreau répond à Pierre Ménès !
Mais cette fois-ci, c'était la goutte de trop pour Mickaël Landreau qui a publié un communiqué pour répondre à Pierre Ménès. « Ah Monsieur Pierre Ménès ! Je vois que je suis encore le sujet principal de votre vie. Je me suis toujours demandé : "Mais qu'ai-je donc que Monsieur Pierre Ménès n'a pas pour me détester à ce point ?" Je me souviens d'une intervention un "zéro couille" et un "tordu". Quelle belle joute verbale ! Monsieur Pierre Ménès, fidèle à lui-même : prompt à juger, caricaturer, dénigrer... voire diffamer. Vous vous moquez de tout. Vous ne faites qu'insulter », écrit-il dans un communiqué publié sur son compte X.
«L'irrespect de vos propos en dit bien plus sur vous que sur moi »
Mickaël Landreau a également balancé sur leur passé en commun chez Canal+. « Vous crachez sur le collectif nantais sans raison, juste pour avoir une occasion de m'insulter. STOP à l'irrespect, Monsieur Pierre Ménès. Vous faites partie de ceux qui détruisent tout pour exister, sans jamais penser aux conséquences. Vous allez même jusqu'à évoquer mon attitude de soi-disant faux-cul sur le plateau de Canal+. Quelle blague venant de vous Monsieur Pierre Ménès ! Mais c'est vous qui aviez un comportement loin de faire l'unanimité. STOP à l'inversion des rôles. Le "tordu" et le "zéro-couille", ce n'est n'est certainement pas moi. Ne pas être d'accord ou ne pas apprécier quelqu'un ne donne pas le droit de l'insulter publiquement. L'irrespect de vos propos en dit bien plus sur vous que sur moi », ajoute Mickaël Landreau.