Pierre Ménès sur Canal+ : Un ancien joueur du PSG balance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très critique à l'égard de plusieurs de ses anciens collègues de Canal+, Pierre Ménès a notamment régulièrement critiqué Mickaël Landreau et ce dernier n'a pas manqué de réagir après une nouvelle pique qui ressemblait à la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'ancien joueur du PSG.

Après avoir partagé le plateau du Canal Football Club avec Mickaël Landreau, Pierre Ménès n'en garde pas un bon souvenir et l'a plusieurs fois fait savoir. « Le monde du silence. Zéro couille quoi. Il y a bien longtemps que je ne m’inflige plus cette purge. C’était déjà une telle souffrance de l’avoir en face de moi en plateau », confiait notamment l'ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube en mars dernier. Et lorsque la fin du Collectif nantais, porté par l'ancien portier du PSG et du FC Nantes, a pris fin, Pierre Ménès n'a pas caché sa joie : « Fin de l’aventure du collectif nantais. Encore un triomphe pour Landreau ».

Mickaël Landreau répond à Pierre Ménès ! Mais cette fois-ci, c'était la goutte de trop pour Mickaël Landreau qui a publié un communiqué pour répondre à Pierre Ménès. « Ah Monsieur Pierre Ménès ! Je vois que je suis encore le sujet principal de votre vie. Je me suis toujours demandé : "Mais qu'ai-je donc que Monsieur Pierre Ménès n'a pas pour me détester à ce point ?" Je me souviens d'une intervention un "zéro couille" et un "tordu". Quelle belle joute verbale ! Monsieur Pierre Ménès, fidèle à lui-même : prompt à juger, caricaturer, dénigrer... voire diffamer. Vous vous moquez de tout. Vous ne faites qu'insulter », écrit-il dans un communiqué publié sur son compte X.