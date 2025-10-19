Le PSG retrouve un crack, que doit faire Luis Enrique ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG a concédé le match nul face à Strasbourg (3-3). Warren Zaïre-Emery, capitaine du soir, a délivré une très belle prestation. Ayant vécu des derniers mois compliqués à Paris, le Titi retrouve des sensations. De quoi envisager la récupération de son rôle de titulaire sous les ordres de Luis Enrique ?

Un retour en forme à point nommé. Ayant perdu sa place à la fois en club et en sélection au cours des derniers mois, Warren Zaïre-Emery est apparu très en jambes ce vendredi soir avec le PSG. Capitaine, le numéro 33 a pris beaucoup d’initiatives, et a délivré l’une de ses meilleurs performances depuis un bon bout de temps.

Zaïre-Emery de retour en forme Ce match face à Strasbourg a d’ailleurs valu à Warren Zaïre-Emery les compliments de Luis Enrique en conférence de presse d’après-match. « Je pense qu’il a fait un très bon match. On a beaucoup de confiance en lui. Nous connaissons ses capacités et nous sommes contents de le voir à ce niveau », a ainsi confié l’entraîneur du PSG.