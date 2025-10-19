Le PSG retrouve un crack, que doit faire Luis Enrique ?

Ce vendredi soir, le PSG a concédé le match nul face à Strasbourg (3-3). Warren Zaïre-Emery, capitaine du soir, a délivré une très belle prestation. Ayant vécu des derniers mois compliqués à Paris, le Titi retrouve des sensations. De quoi envisager la récupération de son rôle de titulaire sous les ordres de Luis Enrique ?
Un retour en forme à point nommé. Ayant perdu sa place à la fois en club et en sélection au cours des derniers mois, Warren Zaïre-Emery est apparu très en jambes ce vendredi soir avec le PSG. Capitaine, le numéro 33 a pris beaucoup d’initiatives, et a délivré l’une de ses meilleurs performances depuis un bon bout de temps.
Zaïre-Emery de retour en forme
Ce match face à Strasbourg a d’ailleurs valu à Warren Zaïre-Emery les compliments de Luis Enrique en conférence de presse d’après-match. « Je pense qu’il a fait un très bon match. On a beaucoup de confiance en lui. Nous connaissons ses capacités et nous sommes contents de le voir à ce niveau », a ainsi confié l’entraîneur du PSG.
Le Titi Parisien a une carte à jouer
En l’absence de Fabian Ruiz et de João Neves, Warren Zaïre-Emery peut engranger du temps de jeu au sein de l’entrejeu parisien. Le numéro 33 a une vraie carte à jouer au PSG sur ces prochains matchs.
