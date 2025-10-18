PSG : Critiqué, ce joueur craque sur Instagram  !

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier peine encore à convaincre les supporters parisiens. Apparu en difficulté ce vendredi soir face à Strasbourg (3-3), le portier de 23 ans doit encore progresser afin de passer un cap. Sur Instragram, afin d’éviter une pluie de critiques, le Français a d’ailleurs pris une décision importante.
Un nouveau coup d’arrêt pour le PSG en Ligue 1. Après son match nul à Lille avant la trêve internationale, le club parisien, toujours privé de plusieurs cadres, a concédé un nouveau nul. Ce vendredi soir, la formation de Luis Enrique a buté sur une belle équipe de Strasbourg (3-3). De son côté, Lucas Chevalier a connu une soirée mitigée.
Lucas Chevalier pointé du doigt
D’abord auteur d’une double parade héroïque en début de rencontre, le gardien parisien a été coupable sur le deuxième but strasbourgeois signé Diego Moreira. Arrivé cet été en provenance du LOSC, Lucas Chevalier ne parvient pas encore à se montrer décisif au PSG, malgré de belles promesses sur certaines séquences.
Le Français réagit sur Instagram
Sur son compte Instagram, le portier de 23 ans a publié un post ce samedi. « Allez Paris, on avance », a ainsi annoncé Lucas Chevalier. Critiqué sur les réseaux sociaux après sa prestation, le gardien du PSG a décidé de bloquer ses commentaires sous sa publication.