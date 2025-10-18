PSG : Critiqué, ce joueur craque sur Instagram  !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier peine encore à convaincre les supporters parisiens. Apparu en difficulté ce vendredi soir face à Strasbourg (3-3), le portier de 23 ans doit encore progresser afin de passer un cap. Sur Instragram, afin d’éviter une pluie de critiques, le Français a d’ailleurs pris une décision importante.

Un nouveau coup d’arrêt pour le PSG en Ligue 1. Après son match nul à Lille avant la trêve internationale, le club parisien, toujours privé de plusieurs cadres, a concédé un nouveau nul. Ce vendredi soir, la formation de Luis Enrique a buté sur une belle équipe de Strasbourg (3-3). De son côté, Lucas Chevalier a connu une soirée mitigée.

Lucas Chevalier pointé du doigt D’abord auteur d’une double parade héroïque en début de rencontre, le gardien parisien a été coupable sur le deuxième but strasbourgeois signé Diego Moreira. Arrivé cet été en provenance du LOSC, Lucas Chevalier ne parvient pas encore à se montrer décisif au PSG, malgré de belles promesses sur certaines séquences.