Pierre Ménès et une star du PSG : Le clash inattendu !

Vendredi soir, le PSG ouvrait le bal lors de la 8ème journée de Ligue 1 face à Strasbourg au Parc des Princes. Les hommes de Luis Enrique ont concédé le nul (3-3) après un match très disputé. Lucas Hernandez a regretté le manque d'efficacité après la rencontre, ce qui lui a valu un tacle de la part de Pierre Ménès sur les réseaux sociaux.

Défenseur du PSG, Lucas Hernandez n'a pas pu éviter le match nul de son équipe face à Strasbourg. L'international français a regretté ce résultat au micro de Ligue1+ après la rencontre. « On prend des buts que l'on ne doit pas prendre, on doit être plus solides. Si on veut lutter pour ce championnat, parfois il faut être un peu plus agressifs » avoue-t-il notamment. Une déclaration qui a fait réagir Pierre Ménès sur X.

Pierre Ménès envoie un tacle à Lucas Hernandez En rebondissant sur l'agressivité évoquée par Lucas Hernandez, Pierre Ménès fait sûrement référence aux accusations de violences conjugales dont le Français a été la cible il y a quelques années. L'ancien journaliste du Canal Football Club n'a visiblement pas oublié. « Ça pour être agressif il en connaît un rayon » écrit-il en réponse à cette petite interview de Lucas Hernandez.