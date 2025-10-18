Transfert à 20M€ : Nouveau malaise au PSG ?

Pierrick Levallet

Recruté pour 20M€ en janvier 2024, Lucas Beraldo ne parvient toujours pas à s’imposer au PSG. Le défenseur central brésilien s’est encore montré en difficulté ce vendredi contre le RC Strasbourg (3-3). Mécontent de son temps de jeu cet été, le joueur de 21 ans semble être en plein malaise sous les ordres de Luis Enrique.

Pour son premier match après la trêve internationale d’octobre, le PSG a laissé échapper de précieux points en Ligue 1. Le club de la capitale a été tenu en échec par le RC Strasbourg (3-3). Il faut dire que Luis Enrique a opté pour une équipe remaniée, où seul un titulaire de la finale de la Ligue des champions contre l’Inter était sur le terrain : Désiré Doué.

La défense du PSG en difficulté contre le RC Strasbourg La charnière centrale a notamment peu convaincu. Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo ont trop souvent été débordés par les offensives strasbourgeoises ce vendredi. Le Brésilien a d’ailleurs été en difficulté au marquage de Joaquin Panichelli, auteur d’un doublé. Le défenseur central de 21 ans ne semble d’ailleurs pas respirer la sérénité chez les Rouge-et-Bleu.