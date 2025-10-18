Doué - PSG : Une polémique éclate ?

Pierrick Levallet

Pour son premier match depuis le 5 septembre, Désiré Doué a impressionné contre le RC Strasbourg. L’international français a montré des choses très intéressantes avec le PSG ce vendredi soir. Une polémique semble néanmoins être en train de prendre forme autour du crack de 20 ans, qui a provoqué le penalty transformé par Gonçalo Ramos.

Désiré Doué a fait son retour de blessure ce vendredi soir avec le PSG. Le phénomène de 20 ans n’avait plus joué depuis le 5 septembre, date à laquelle il s’était blessé avec l’équipe de France. Et pour sa première rencontre depuis plus d’un mois, l’international français a impressionné contre le RC Strasbourg, malgré le match nul (3-3).

Désiré Doué a impressionné physiquement pour son retour... S’il a montré quelques déchets sur le plan technique, Désiré Doué a surtout bluffé son monde d’un point de vue physique. L’ancien du Stade Rennais a eu droit à 60 minutes pour son match de rentrée avec le PSG et a affiché une forme athlétique impressionnante. Une polémique a néanmoins semblé sur le point d’éclater au Parc des Princes.