Marquinhos : Le coup de pression du PSG !

Pierrick Levallet

Si l’infirmerie commence à se vider au PSG, certaines absences se font toujours sentir. Ce vendredi soir, Luis Enrique était notamment privé de Marquinhos pour la réception du RC Strasbourg (3-3). Recruté en qualité de doublure du Brésilien cet été, Illia Zabarnyi voit d’ailleurs le coach espagnol lui mettre la pression depuis le début de saison.

Au PSG, l’infirmerie commence à se vider. Luis Enrique a pu compter sur le retour de blessure de Désiré Doué ce vendredi soir contre le RC Strasbourg (3-3). Mais certaines absences sont encore préjudiciables aux Rouge-et-Bleu, comme celle de Marquinhos. Touché à la cuisse gauche, le défenseur central brésilien n’est toujours pas rétabli.

Zabarnyi pas à son avantage contre Strasbourg ce vendredi De ce fait, le PSG a misé sur Illia Zabarnyi pour le remplacer. L’international ukrainien a été recruté 66M€ bonus compris cet été pour servir de doublure à Marquinhos dans des moments comme celui-ici. Mais contre le RC Strasbourg, le joueur de 23 ans ne s’est pas vraiment montré à son avantage aux côtés de Lucas Beraldo.