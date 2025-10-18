Marquinhos : Le coup de pression du PSG !

Si l’infirmerie commence à se vider au PSG, certaines absences se font toujours sentir. Ce vendredi soir, Luis Enrique était notamment privé de Marquinhos pour la réception du RC Strasbourg (3-3). Recruté en qualité de doublure du Brésilien cet été, Illia Zabarnyi voit d’ailleurs le coach espagnol lui mettre la pression depuis le début de saison.
Au PSG, l’infirmerie commence à se vider. Luis Enrique a pu compter sur le retour de blessure de Désiré Doué ce vendredi soir contre le RC Strasbourg (3-3). Mais certaines absences sont encore préjudiciables aux Rouge-et-Bleu, comme celle de Marquinhos. Touché à la cuisse gauche, le défenseur central brésilien n’est toujours pas rétabli.
Zabarnyi pas à son avantage contre Strasbourg ce vendredi
De ce fait, le PSG a misé sur Illia Zabarnyi pour le remplacer. L’international ukrainien a été recruté 66M€ bonus compris cet été pour servir de doublure à Marquinhos dans des moments comme celui-ici. Mais contre le RC Strasbourg, le joueur de 23 ans ne s’est pas vraiment montré à son avantage aux côtés de Lucas Beraldo.
Luis Enrique en attend plus de lui au PSG
Avant l’entrée de Willian Pacho, Illia Zabarnyi s’est en effet montré assez neutre comme le rapporte L’Equipe. L’ancien de Bournemouth devait notamment assumer un rôle de leader dans une défense remaniée en l’absence de Marquinhos. Luis Enrique ne cesse d’ailleurs de lui répéter depuis le début de saison qu’il doit aider les siens à mieux défendre. Illia Zabarnyi est visiblement mis sous pression au PSG ces derniers temps. À suivre...