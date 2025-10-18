Désiré Doué : La grande décision du PSG !

Pierrick Levallet

Pour son retour ce vendredi soir contre le RC Strasbourg (3-3), Désiré Doué a évolué dans un rôle dans lequel on l’a peu vu au PSG. Luis Enrique a en effet placé le phénomène de 20 ans au poste de milieu relayeur gauche. Un choix qui relèverait de l’exception, puisque l’avenir de l’international français semble se tenir sur le côté chez les Rouge-et-Bleu.

Pour le PSG, ce match de ce vendredi contre le RC Strasbourg (3-3) a été l’occasion de voir Désiré Doué faire son retour en compétition officielle. Le phénomène de 20 ans était absent depuis le 5 septembre dernier, lorsqu’il s’était blessé avec l’équipe de France. Et pour son match de rentrée, l’international français a évolué dans un rôle assez particulier.

Désiré Doué testé au milieu de terrain contre Strasbourg Luis Enrique a en effet décidé de miser sur Désiré Doué au poste de milieu relayeur gauche. En l’absence de trio habituel Fabian Ruiz - Vitinha - Joao Neves, c’est l’ancien du Stade Rennais qui a accompagné Kang-In Lee et Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. Mais ce choix ne devrait pas être reconduit à l’avenir.