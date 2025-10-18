16M€ : Le transfert surprise qui dégoûte le PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG a laissé échapper de précieux points en Ligue 1 ce vendredi soir. Le club de la capitale a été tenu en échec par le RC Strasbourg (3-3). La défense parisienne a notamment eu du mal à contenir Joaquin Panichelli. Recruté pour un peu plus de 16M€ cet été, l’attaquant argentin a mis en difficulté la charnière centrale de Luis Enrique.

Pour ce premier match après la trêve internationale, le PSG espérait très certainement un meilleur résultat. Pour la réception du RC Strasbourg, le club de la capitale souhaitait prendre les 3 points et conforter un peu plus sa place de leader de la Ligue 1. Mais finalement, les deux équipes se sont neutralisées au Parc des Princes (3-3).

Panichelli a fait mal au PSG ce vendredi Mais s’il y a bien un joueur qui a marqué les esprits ce vendredi, c’est Joaquin Panichelli. En l’absence d’Emanuel Emegha, le buteur argentin a considérablement pesé sur la défense du PSG. L’attaquant de 23 ans a d’ailleurs trouvé le chemin des filets à deux reprises.