Transfert à l’OM : Deschamps lui annonce un grand danger !

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, Benjamin Pavard a donc posé ses valises à l’OM lors du dernier mercato estival. On le sait, le club phocéen n’est pas un club comme les autres où la pression populaire est immense. Un contexte particulier à propos duquel Pavard a été averti par Didier Deschamps et Guy Stéphan, bien au courant de ce qui peut se passer à l’OM.

A 29 ans, Benjamin Pavard est de retour en Ligue 1. Parti du championnat de France en 2016 suite à son départ du LOSC, l’international français a depuis fait sa carrière en Allemagne puis en Italie. Mais en cet été 2025, le défenseur central a retrouvé l’Hexagone. En effet, Pavard a été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan à l’OM, il ne lui aura pas fallu longtemps pour se faire apprécier des fans olympiens.

Pavard et Deschamps discutent de l’OM ! Benjamin Pavard est donc aujourd’hui un joueur de l’OM. Si tout se passe bien actuellement pour le club phocéen, ça peut vite changer en cas de spirale négative. Un danger à propos duquel l’international français a été averti. En effet, comme l’explique L’Equipe, en marge du dernier voyage des Bleus en Islande, Pavard a pu discuter de l’OM avec Didier Deschamps et Guy Stéphan et ces derniers n’ont pas manqué de lui expliquer à quel point les lendemains de défaite peuvent être tendus à Marseille.