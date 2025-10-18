Un fantôme au PSG, la terrible annonce !

Ce vendredi soir, au Parc des Princes, le PSG a arraché le match nul face à Strasbourg dans une rencontre spectaculaire (3-3). Buteur sur penalty, Gonçalo Ramos n’a une nouvelle fois pas brillé alors qu’il avait l’opportunité de gagner des points en étant titulaire. Une performance décevante suite à laquelle Ramos s’est attiré les foudres de Pierre Ménès.
Au PSG, il y a vraiment deux Gonçalo Ramos. Si le Portugais est redoutable dans son rôle de supersub quand il sort du banc, quand il est titulaire, il enchaine les performances décevantes. Ça a encore été le cas ce vendredi soir. Présent au coup d’envoi face à Strasbourg, Ramos a marqué sur penalty, mais à part ce but, il n’y a rien eu d’autre. Forcément, les critiques pleuvent contre l’attaquant du PSG.
« Encore un match fantômatique pour le Portugais »
Au moment de débriefer le match du PSG sur ses réseaux sociaux, Pierre Ménès n’a pas été tendre à l’égard de Gonçalo Ramos. Taclant ainsi l’attaquant portugais, le journaliste a balancé : « Le penalty a permis de marquer sa présence dans ce match. Encore un match fantômatique pour le Portugais. Vous allez dire que je m'acharne sur lui, mais oui, quand même ».
« C'est un joueur important pour nous »
Malgré les difficultés de Gonçalo Ramos qui se répètent, Luis Enrique semble être satisfait du Portugais. En effet, il y a quelques jours, en conférence de presse, l’entraîneur du PSG avait fait savoir : « C'est un joueur important pour nous, peu importe son temps de jeu. On est très contents de ses performances. On le juge sur son rendement. On a confiance en ses capacités et on est contents de lui ».