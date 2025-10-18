Un fantôme au PSG, la terrible annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, au Parc des Princes, le PSG a arraché le match nul face à Strasbourg dans une rencontre spectaculaire (3-3). Buteur sur penalty, Gonçalo Ramos n’a une nouvelle fois pas brillé alors qu’il avait l’opportunité de gagner des points en étant titulaire. Une performance décevante suite à laquelle Ramos s’est attiré les foudres de Pierre Ménès.

Au PSG, il y a vraiment deux Gonçalo Ramos. Si le Portugais est redoutable dans son rôle de supersub quand il sort du banc, quand il est titulaire, il enchaine les performances décevantes. Ça a encore été le cas ce vendredi soir. Présent au coup d’envoi face à Strasbourg, Ramos a marqué sur penalty, mais à part ce but, il n’y a rien eu d’autre. Forcément, les critiques pleuvent contre l’attaquant du PSG.

« Encore un match fantômatique pour le Portugais » Au moment de débriefer le match du PSG sur ses réseaux sociaux, Pierre Ménès n’a pas été tendre à l’égard de Gonçalo Ramos. Taclant ainsi l’attaquant portugais, le journaliste a balancé : « Le penalty a permis de marquer sa présence dans ce match. Encore un match fantômatique pour le Portugais. Vous allez dire que je m'acharne sur lui, mais oui, quand même ».