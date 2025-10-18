Le PSG en Ligue 2, la réponse cash est lâchée !

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE fait aujourd’hui figure d’ogre dans le deuxième échelon du football français. En effet, les Verts peuvent compter sur des moyens financiers conséquents face à la concurrence. De quoi faire dire à certains que l’ASSE est le PSG de la Ligue 2. Une comparaison très forte, mais du côté du Forez, on a refusé ce parallèle.
A peine descendue en Ligue 2, l’ASSE espère remonter dans l’élite du football français au terme de cette saison. Pour y arriver, les Verts peuvent compter sur de gros moyens financiers, ce qui a permis que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili restent dans le Forez. Forcément, ça fait la différence face à la concurrence, moins armée que l’ASSE. Une situation qui n’est pas sans rappeler le PSG face au reste des clubs de Ligue 1.
« Non, je ne suis pas d’accord »
Ainsi, pour beaucoup, l’ASSE est assimilée au PSG de la Ligue 2. Mais voilà que cette comparaison ne plait pas aux Verts. En effet, pour RMC, Huss Fahmy, dirigeant stéphanois, a fait savoir sur ce parallèle avec le PSG : « Non, je ne suis pas d’accord. La Ligue 2 est un championnat relevé et dense, avec de bons clubs, de bons joueurs, de bons staffs. Nous devons aborder ce défi avec humilité tout en gardant notre ambition et notre vision à long terme. Mais Paris Saint-Germain ou d’autres ont bâti leur réputation en gagnant. Nous n’avons encore rien gagné ».
« J’aimerais qu’un jour, nous méritions cette comparaison, mais… »
« Il faut donc poursuivre le processus de construction, ne pas brûler les étapes. J’aimerais qu’un jour, nous méritions cette comparaison, mais il faut d’abord prouver. Nous devons d’abord démontrer que nous avons les bonnes personnes et les bonnes infrastructures pour réussir », a poursuivi Huss Fahmy à propos de l’ASSE.