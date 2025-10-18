Le PSG en Ligue 2, la réponse cash est lâchée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE fait aujourd’hui figure d’ogre dans le deuxième échelon du football français. En effet, les Verts peuvent compter sur des moyens financiers conséquents face à la concurrence. De quoi faire dire à certains que l’ASSE est le PSG de la Ligue 2. Une comparaison très forte, mais du côté du Forez, on a refusé ce parallèle.

A peine descendue en Ligue 2, l’ASSE espère remonter dans l’élite du football français au terme de cette saison. Pour y arriver, les Verts peuvent compter sur de gros moyens financiers, ce qui a permis que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili restent dans le Forez. Forcément, ça fait la différence face à la concurrence, moins armée que l’ASSE. Une situation qui n’est pas sans rappeler le PSG face au reste des clubs de Ligue 1.

« Non, je ne suis pas d’accord » Ainsi, pour beaucoup, l’ASSE est assimilée au PSG de la Ligue 2. Mais voilà que cette comparaison ne plait pas aux Verts. En effet, pour RMC, Huss Fahmy, dirigeant stéphanois, a fait savoir sur ce parallèle avec le PSG : « Non, je ne suis pas d’accord. La Ligue 2 est un championnat relevé et dense, avec de bons clubs, de bons joueurs, de bons staffs. Nous devons aborder ce défi avec humilité tout en gardant notre ambition et notre vision à long terme. Mais Paris Saint-Germain ou d’autres ont bâti leur réputation en gagnant. Nous n’avons encore rien gagné ».