«Je suis un Vert» : L’ASSE a séduit une star !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kad Merad, visage bien connu du cinéma français, ne cache pas son attachement pour l'AS Saint-Étienne. Lors du Festival Lumière à Lyon, il a évoqué avec humour son amour pour les Verts, une passion héritée de son père et qu'il affiche fièrement, même en territoire rival.

Fort de sa grande histoire, l’AS Saint-Etienne peut compter sur une grande communauté de supporters, qui comprend quelques célébrités. C’est le cas notamment du comédien Timothée Chalamet, qui n’a jamais caché son attachement pour le club de cœur de son père, au point d’entonner il y a quelques années le célèbre chant "Qui c’est les plus forts… ?", en direct sur le plateau de l’émission C à Vous, mais aussi de Kad Merad. L’acteur se revendique supporter stéphanois, en toutes circonstances !

« Je suis un Vert mais il ne faut pas le dire ici » De passage à Lyon pour le Festival Lumière, Kad Merad n’a pas hésité à faire une référence à l’ASSE, le club rival de l’OL. « Ce que j'aime de Lyon ? J’aime bien les Lyonnais, a-t-il répondu au micro du Progrès. Je ne connais pas très bien Lyon mais à chaque fois que je viens je mange très bien, j'aime la gastronomie, les bouchons. J’aime bien que vous ne soyez pas très loin de Saint-Etienne. J’ai grandi dans la région. Je suis un Vert mais il ne faut pas le dire ici. »