«Je suis un Vert» : L’ASSE a séduit une star !

Kad Merad, visage bien connu du cinéma français, ne cache pas son attachement pour l'AS Saint-Étienne. Lors du Festival Lumière à Lyon, il a évoqué avec humour son amour pour les Verts, une passion héritée de son père et qu'il affiche fièrement, même en territoire rival.
Fort de sa grande histoire, l’AS Saint-Etienne peut compter sur une grande communauté de supporters, qui comprend quelques célébrités. C’est le cas notamment du comédien Timothée Chalamet, qui n’a jamais caché son attachement pour le club de cœur de son père, au point d’entonner il y a quelques années le célèbre chant "Qui c’est les plus forts… ?", en direct sur le plateau de l’émission C à Vous, mais aussi de Kad Merad. L’acteur se revendique supporter stéphanois, en toutes circonstances !
« Je suis un Vert mais il ne faut pas le dire ici »
De passage à Lyon pour le Festival Lumière, Kad Merad n’a pas hésité à faire une référence à l’ASSE, le club rival de l’OL. « Ce que j'aime de Lyon ? J’aime bien les Lyonnais, a-t-il répondu au micro du Progrès. Je ne connais pas très bien Lyon mais à chaque fois que je viens je mange très bien, j'aime la gastronomie, les bouchons. J’aime bien que vous ne soyez pas très loin de Saint-Etienne. J’ai grandi dans la région. Je suis un Vert mais il ne faut pas le dire ici. »
« Mon père avait le cœur vert »
En 2023, Kad Merad avait déjà affiché son attachement pour les Verts, se déclarant « fan de Saint-Étienne », un attachement familial : « On a grandi à côté de la ville. Mon père avait le cœur vert. » En 2021, c’est dans les colonnes du Progrès que l’acteur apparu notamment dans le film ‘Bienvenue chez les Ch’tis’ et la série ‘Baron Noir’ se livrait sur son club de cœur et ses supporters : « L'ASSE ne peut pas marcher sans ses supporters. Sans eux, les Verts ne sont pas les mêmes. Là, ils reviennent et je pense que ça va le faire. Les joueurs ont besoin de cette ferveur qu’il n’y a nulle part ailleurs, ou peut-être un peu à Lens ».