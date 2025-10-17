Vitinha : Le transfert qui fait perdre gros à l'ASSE ?

Lors du dernier mercato estival, l'ASSE a perdu Benjamin Bouchouari. Le milieu de terrain marocain s'est alors envolé pour le Turquie et le club de Trabzonspor. Une perte importante d'un point de vue sportif pour les Verts puisqu'en se séparant de Bouchouari, ils pourraient avoir perdu leur Vitinha.
Recruté en 2022 par l'ASSE, Benjamin Bouchouari sera donc resté jusqu'à cet été 2025 chez les Verts. Ayant disputé 96 matchs sous le maillot stéphanois, le Marocain a rejoint il y a quelques semaines la Turquie, s'engageant avec Trabzonspor. La page s'est ainsi tournée entre Bouchouari et l'ASSE, qui tenait possiblement son Vitinha.
«Vous pouvez me comparer à un joueur comme Vitinha du PSG »
Talentueux, Benjamin Bouchouari aurait pu être le Vitinha de l'ASSE. En effet, rapporté par Peuple-Vert, le désormais joueur de Trabzonspor s'est comparé à la star du PSG, expliquant : « Parmi les joueurs actuels, en termes de profil, vous pouvez me comparer à un joueur comme Vitinha du PSG. Il est bon avec la balle, il essaie toujours de trouver une solution. Il est intelligent, il se place et se déplace bien sûr le terrain ».
« Je suis un joueur qui aime jouer »
A propos de son profil, Benjamin Bouchouari a par ailleurs confié : « Je suis un joueur qui aime jouer, donc je pense qu’on va s'adapter ensemble avec le coach. Il peut me voir dans un rôle de 8, 10 ou 6. Je peux jouer dans les deux postes au milieu de terrain, ce n'est pas un problème ».