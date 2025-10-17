Vitinha : Le transfert qui fait perdre gros à l'ASSE ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, l'ASSE a perdu Benjamin Bouchouari. Le milieu de terrain marocain s'est alors envolé pour le Turquie et le club de Trabzonspor. Une perte importante d'un point de vue sportif pour les Verts puisqu'en se séparant de Bouchouari, ils pourraient avoir perdu leur Vitinha.

Recruté en 2022 par l'ASSE, Benjamin Bouchouari sera donc resté jusqu'à cet été 2025 chez les Verts. Ayant disputé 96 matchs sous le maillot stéphanois, le Marocain a rejoint il y a quelques semaines la Turquie, s'engageant avec Trabzonspor. La page s'est ainsi tournée entre Bouchouari et l'ASSE, qui tenait possiblement son Vitinha.

«Vous pouvez me comparer à un joueur comme Vitinha du PSG » Talentueux, Benjamin Bouchouari aurait pu être le Vitinha de l'ASSE. En effet, rapporté par Peuple-Vert, le désormais joueur de Trabzonspor s'est comparé à la star du PSG, expliquant : « Parmi les joueurs actuels, en termes de profil, vous pouvez me comparer à un joueur comme Vitinha du PSG. Il est bon avec la balle, il essaie toujours de trouver une solution. Il est intelligent, il se place et se déplace bien sûr le terrain ».