Problème au PSG : Un joueur est «perturbé»

Pépite du PSG depuis ses plus jeunes années, Warren Zaïre-Emery traverse une période compliquée depuis quelques mois. Le milieu de terrain de 19 ans a du mal à surfer sur la même vague que ses coéquipiers et ses performances sur le terrain sont souvent critiquées. Lionel Charbonnier a noté encore une fois une baisse de niveau face à Strasbourg.
Vendredi, le PSG a concédé un match nul sur sa pelouse face à Strasbourg (3-3) et pourrait perdre la tête du championnat. Les joueurs de Luis Enrique étaient même menés 3-1 par leurs adversaires avant une réaction. Aligné par Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery assure se sentir mieux sur le terrain. Ses efforts n'ont pas forcément été salués.
Zaïre-Emery encore dans le doute
Rétrogradé dans l'effectif de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a du mal à sortir de cette période difficile pour lui. Le milieu de terrain a été plutôt bon face à Strasbourg et on lui fait toujours confiance. Toutefois, l'opposition face à Valentin Barco a tourné à l'avantage de l'Argentin. « Je pense que Barco s’est adapté à Zaïre-Emery. Il était en grande difficulté face à Zaïre-Emery, et tout d’un coup, il y en a un qui a sombré et l’autre qui est apparu, c’est Barco qui est apparu et Zaïre-Emery au bout de 20 minutes a eu plus de mal. Parce que Barco a eu l’intelligence de s’adapter, il a changé son jeu, et Zaïre-Emery ça l’a perturbé. Et Barco a pris le dessus » commente Lionel Charbonnier dans l'After Foot sur RMC.
Zaïre-Emery retrouve des couleurs
De retour avec les Espoirs lors de la trêve internationale, Warren Zaïre-Emery veut retrouver de la confiance pour affronter les prochains grands rendez-vous du club. Le capitaine du PSG face à Strasbourg s'est montré plutôt satisfait de sa performance. Le club de la capitale doit maintenant se préparer pour affronter le Bayer Leverkusen.