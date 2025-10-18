Problème au PSG : Un joueur est «perturbé»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Pépite du PSG depuis ses plus jeunes années, Warren Zaïre-Emery traverse une période compliquée depuis quelques mois. Le milieu de terrain de 19 ans a du mal à surfer sur la même vague que ses coéquipiers et ses performances sur le terrain sont souvent critiquées. Lionel Charbonnier a noté encore une fois une baisse de niveau face à Strasbourg.

Vendredi, le PSG a concédé un match nul sur sa pelouse face à Strasbourg (3-3) et pourrait perdre la tête du championnat. Les joueurs de Luis Enrique étaient même menés 3-1 par leurs adversaires avant une réaction. Aligné par Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery assure se sentir mieux sur le terrain. Ses efforts n'ont pas forcément été salués.

Zaïre-Emery encore dans le doute Rétrogradé dans l'effectif de Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery a du mal à sortir de cette période difficile pour lui. Le milieu de terrain a été plutôt bon face à Strasbourg et on lui fait toujours confiance. Toutefois, l'opposition face à Valentin Barco a tourné à l'avantage de l'Argentin. « Je pense que Barco s’est adapté à Zaïre-Emery. Il était en grande difficulté face à Zaïre-Emery, et tout d’un coup, il y en a un qui a sombré et l’autre qui est apparu, c’est Barco qui est apparu et Zaïre-Emery au bout de 20 minutes a eu plus de mal. Parce que Barco a eu l’intelligence de s’adapter, il a changé son jeu, et Zaïre-Emery ça l’a perturbé. Et Barco a pris le dessus » commente Lionel Charbonnier dans l'After Foot sur RMC.