Vente du FC Nantes : C'est terminé, Pierre Ménès jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Waldemar Kita est régulièrement pointé du doigt au FC Nantes, un projet porté par Mickaël Landreau notamment avait pour but de racheter le club. Il s'agissait du Collectif nantais qui a mis un terme à sa démarche après sa création il y a quatre ans. De quoi satisfaire Pierre Ménès.

Il y a un peu plus de quatre ans, un projet de rachat du FC Nantes a été monté par Philippe Plantive, président de Proginov, et Mickaël Landreau, ancien gardien et capitaine des Canaris. Il s'agissait du Collectif nantais qui aurait même transmis une offre de 80M€ à Waldemar Kita en 2023. Une offre qui n'a jamais été confirmée. Quoi qu'il en soit, un communiqué a officialisé la fin du collectif : « Même si l'issue de notre projet n'est pas celle que nous espérions, nous demeurons toutefois très fiers d'avoir partagé une si belle aventure ».

Pierre Ménès jubile de l'arrêt du Collectif Nantais... Une information qui fait sourire Pierre Ménès. « Fin de l’aventure du collectif nantais. Encore un triomphe pour Landreau », écrit l'ancien journaliste de Canal+ sur son compte X avant d'être interpellé sur sa fixette à l'encontre de Mickaël Landreau, qui n'est pourtant pas le seul à l'origine de ce collectif : « Je sais bien qu’il était pas seul. Mais déjà choisir comme tête de gondole un mec que Kita déteste ça supprimait d’entrée toute possibilité de négociation. Fallait choisir autre chose que comme leader qu’un mec pas fiable venu la pour sa pub ».