Vente du FC Nantes : C'est terminé, Pierre Ménès jubile !

Alors que Waldemar Kita est régulièrement pointé du doigt au FC Nantes, un projet porté par Mickaël Landreau notamment avait pour but de racheter le club. Il s'agissait du Collectif nantais qui a mis un terme à sa démarche après sa création il y a quatre ans. De quoi satisfaire Pierre Ménès.
Il y a un peu plus de quatre ans, un projet de rachat du FC Nantes a été monté par Philippe Plantive, président de Proginov, et Mickaël Landreau, ancien gardien et capitaine des Canaris. Il s'agissait du Collectif nantais qui aurait même transmis une offre de 80M€ à Waldemar Kita en 2023. Une offre qui n'a jamais été confirmée. Quoi qu'il en soit, un communiqué a officialisé la fin du collectif : « Même si l'issue de notre projet n'est pas celle que nous espérions, nous demeurons toutefois très fiers d'avoir partagé une si belle aventure ».
Pierre Ménès jubile de l'arrêt du Collectif Nantais...
Une information qui fait sourire Pierre Ménès. « Fin de l’aventure du collectif nantais. Encore un triomphe pour Landreau », écrit l'ancien journaliste de Canal+ sur son compte X avant d'être interpellé sur sa fixette à l'encontre de Mickaël Landreau, qui n'est pourtant pas le seul à l'origine de ce collectif : « Je sais bien qu’il était pas seul. Mais déjà choisir comme tête de gondole un mec que Kita déteste ça supprimait d’entrée toute possibilité de négociation. Fallait choisir autre chose que comme leader qu’un mec pas fiable venu la pour sa pub ».
... et fracasse Landreau
De nouveau relancé sur l'ancien portier du FC Nantes, Pierre Ménès en rajoute une couche : « A-t-il seulement cru un jour que ça allait fonctionner. Je le connais bien mieux que toi et c’est pas Jojo. Je ne crache pas sur ceux qui osent, je crache uniquement sur Landreau. Parce qu’il le mérite ». Un conflit qui remonte à l'époque où ils étaient tous les deux sur Canal+. « Je l’ai pratiqué comme joueur puis au CFC. Chaque émission avec lui était une souffrance . Parce qu’il disait régulièrement le contraire en plateau de ce qu’il disait en coulisse. Et je ne supporte pas ça », rappelle Pierre Ménès avant de glisser un dernier tacle à Mickaël Landreau : « Parce que c’était la tête de gondole et que c’est une planche pourrie ».