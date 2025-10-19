Mbappé : Le calvaire au PSG qui le rend fou !

Pierrick Levallet

Dans le monde du football, être un « fils de » peut parfois s’avérer être un calvaire. Mais être un « frère de » n’est pas plus simple à vivre. Ethan Mbappé a eu droit à un passage mouvementé au PSG. Dans l’ombre colossale de Kylian, le joueur d’aujourd’hui 18 ans a vécu un enfer chez les Rouge-et-Bleu avant de débarquer au LOSC.

«Les gens le filmaient, le suivaient partout» « Vous ne pouvez pas imaginer ce qu’il vivait. Quand on s’est fait vacciner pour le Covid, toute l’équipe faisait la queue et les gens le filmaient, le suivaient partout. Je lui ai dit : ‘Ethan, comment tu arrives à gérer tout ça ?’ Il avait 16 ans, une carrière à construire dans un monde teinté de jalousie, et parfois, de haine » a d’abord expliqué Stéphane Moreau, son entraîneur chez les U17 du PSG, interrogé par L’Equipe.