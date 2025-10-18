«Mon frère», il se régale avec Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise un début de saison exceptionnel. Comme l’a récemment confirmé l’attaquant français, ce dernier se sent très bien au sein du vestiaire madrilène. Le numéro 10 est notamment proche du défenseur Eder Militão, qui lui a fait une belle dédicace sur les réseaux sociaux.

Comme un poisson dans l’eau. Après une première saison d’adaptation dans laquelle il aura brillé individuellement, Kylian Mbappé s’éclate sur sa deuxième année au Real Madrid. Numéro 10 dans le dos, l’attaquant français s’affirme comme le véritable leader du club madrilène.

Mbappé se sent bien à Madrid Kylian Mbappé semble également avoir totalement digéré son acclimatation à un autre pays, comme il l’a récemment confié au micro de Brut : « Ici je suis moins dans le speed. Paris c’est une ville qui n’a de temps pour personne, elle fonce et c’est toi qui doit être dans le rythme de la ville. Ici tu peux avoir ton propre rythme, prendre le temps de faire les choses, d’apprécier les choses. »