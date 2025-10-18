«Mon frère», il se régale avec Kylian Mbappé !

Pour sa deuxième année au Real Madrid, Kylian Mbappé réalise un début de saison exceptionnel. Comme l’a récemment confirmé l’attaquant français, ce dernier se sent très bien au sein du vestiaire madrilène. Le numéro 10 est notamment proche du défenseur Eder Militão, qui lui a fait une belle dédicace sur les réseaux sociaux.
Comme un poisson dans l’eau. Après une première saison d’adaptation dans laquelle il aura brillé individuellement, Kylian Mbappé s’éclate sur sa deuxième année au Real Madrid. Numéro 10 dans le dos, l’attaquant français s’affirme comme le véritable leader du club madrilène.
Mbappé se sent bien à Madrid
Kylian Mbappé semble également avoir totalement digéré son acclimatation à un autre pays, comme il l’a récemment confié au micro de Brut : « Ici je suis moins dans le speed. Paris c’est une ville qui n’a de temps pour personne, elle fonce et c’est toi qui doit être dans le rythme de la ville. Ici tu peux avoir ton propre rythme, prendre le temps de faire les choses, d’apprécier les choses. »
Une belle entente avec Militão
Autre élément important, Kylian Mbappé est parfaitement intégré dans le vestiaire, et est apprécié de ses coéquipiers. Sur son compte X, le défenseur Eder Militão a adressé un beau message accompagné de photos avec Mbappé : « Mon frere Kylian », écrit le Brésilien, le tout avec un émoji cœur blanc.