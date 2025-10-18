Karim Benzema : Le clash du RN sorti de nulle part !

Après son départ du Real Madrid en 2023, Karim Benzema a décidé de partir pour l'Arabie saoudite, où il fait les beaux jours d'Al-Ittihad. L'attaquant français de 37 ans s'est laissé convaincre par les avances du royaume saoudien, désireux d'attirer de grands joueurs dans son championnat avec de grosses sommes. Un choix critiqué par un membre du Rassemblement National sur les réseaux.
Souvent critiqué au cours de sa carrière, Karim Benzema n'est plus vraiment sous les radars d'un point de vue sportif mais ses choix continuent de faire parler. En effet, l'ancien attaquant du Real Madrid a choisi l'Arabie saoudite au contraire d'Olivier Giroud, qui a confié dans une interview pour Le Figaro avoir privilégié l'aspect sportif en revenant au LOSC cet été. Julien Odoul, porte-parole du RN, en a profité pour glisser un petit tacle à Benzema.
Benzema visé par une critique sur les réseaux
Sur son compte X, Julien Odoul, député de l'Yonne, a commenté un extrait de l'interview du Figaro d'Olivier Giroud où il explique pourquoi il a signé à Lille. « J'ai toujours privilégié le projet sportif. C'est bien au-dessus de l'aspect financier, c'est mon caractère. C'est peut-être aussi ma foi et les valeurs que mes parents m'ont données » peut-on lire. Ce à quoi le député répond : « Ça change de Benzema. » Un tacle accusant l'attaquant français d'avoir choisi l'argent pour terminer sa carrière.
Benzema dans le top 3 des joueurs les mieux payés
Après une magnifique carrière au sommet, Karim Benzema est en effet parti en Arabie saoudite où il connaît toujours le succès. A 37 ans, l'ancien joueur formé à l'OL figure dans le top 3 des joueurs les mieux payés en 2025, derrière l'indétrônable Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il retrouve d'ailleurs dans le championnat saoudien le Portugais, également parti explorer d'autres contrées, tout comme l'Argentin aux Etats-Unis.