Karim Benzema : Le clash du RN sorti de nulle part !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après son départ du Real Madrid en 2023, Karim Benzema a décidé de partir pour l'Arabie saoudite, où il fait les beaux jours d'Al-Ittihad. L'attaquant français de 37 ans s'est laissé convaincre par les avances du royaume saoudien, désireux d'attirer de grands joueurs dans son championnat avec de grosses sommes. Un choix critiqué par un membre du Rassemblement National sur les réseaux.

Souvent critiqué au cours de sa carrière, Karim Benzema n'est plus vraiment sous les radars d'un point de vue sportif mais ses choix continuent de faire parler. En effet, l'ancien attaquant du Real Madrid a choisi l'Arabie saoudite au contraire d'Olivier Giroud, qui a confié dans une interview pour Le Figaro avoir privilégié l'aspect sportif en revenant au LOSC cet été. Julien Odoul, porte-parole du RN, en a profité pour glisser un petit tacle à Benzema.

Benzema visé par une critique sur les réseaux Sur son compte X, Julien Odoul, député de l'Yonne, a commenté un extrait de l'interview du Figaro d'Olivier Giroud où il explique pourquoi il a signé à Lille. « J'ai toujours privilégié le projet sportif. C'est bien au-dessus de l'aspect financier, c'est mon caractère. C'est peut-être aussi ma foi et les valeurs que mes parents m'ont données » peut-on lire. Ce à quoi le député répond : « Ça change de Benzema. » Un tacle accusant l'attaquant français d'avoir choisi l'argent pour terminer sa carrière.