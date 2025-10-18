Zinedine Zidane, la folle théorie lâchée en direct ! 

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rien n'est encore officiel, mais Zinedine Zidane a tout pour devenir le prochain sélectionneur de l'équipe de France. Après avoir quitté le Real Madrid en 2021, le Français va donc renfiler son costume d'entraîneur. Alors qu'il lui a plutôt réussi jusqu'à présent, cette carrière sur un banc de touche se serait imposée de force à Zidane. Explications.

Comme si on ne s'en doutait pas, Zinedine Zidane a confirmé ces derniers jours sa volonté d'entraîner l'équipe de France. Attendant de prendre la relève de Didier Deschamps, qui partira en 2026, l'ancien entraîneur du Real Madrid a annoncé : « L'un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe nationale française ».

« Il ne voulait pas être entraîneur. Sauf que... » D'ici peu, on pourrait donc revoir Zinedine Zidane sur un banc de touche comme entraîneur. Au micro de RMC, Fred Hermel a d'ailleurs fait part de son étonnante théorie concernant la reconversion de Zizou, expliquant alors : « Zidane, c'est ma théorie, il ne voulait pas être entraîneur. Sauf qu'il a mal terminé sa carrière de joueur, le coup de boule en 2006. Donc il fallait qu'il revienne. Et le but ultime de Zidane c'est de gagner la Coupe du monde avec l'équipe de France pour régler sa mauvaise sortie. C'est évident ».