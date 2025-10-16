Kylian Mbappé : L’énorme cadeau à 180 000€ !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais bien installé au Real Madrid, Kylian Mbappé se régale en Espagne. L’attaquant français, qui a récemment affirmé se sentir plus tranquille dans la capitale espagnole, a reçu un énorme cadeau de la part de son club : une BMW XM hybride d’une valeur de quasiment 180 000€.

Un début de saison en boulet de canon pour Kylian Mbappé. L’attaquant français se régale pour sa deuxième année du côté du Real Madrid, avec qui le capitaine de l’équipe de France enchaîne les buts. En dehors des terrains, Mbappé continue d’accroître sa popularité, notamment en matière de sponsoring.

Mbappé accompagné de nombreux sponsors L’attaquant de 26 ans dispose de nombreux revenus publicitaires, notamment avec certaines grosses marques comme Nike, Oakley, ou encore Dior. Cependant, ces franchises ne sont pas les seules qui permettent à Kylian Mbappé de recevoir des revenus ou tout simplement certains cadeaux de grande valeur. En effet, comme n’importe quel membre de l’effectif du Real Madrid, le Français a récemment reçu une BMW.