Kylian Mbappé à l'étranger : Le coup historique prévu en 2026 !

Amadou Diawara

Ayant inscrit 53 buts en équipe de France, Kylian Mbappé est à quatre longueurs du record d'Olivier Giroud (57 réalisations). Interrogé sur le sujet, le numéro 9 du LOSC a annoncé qu'il voulait voir son compatriote français lui passer devant lors de la Coupe du Monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Actuel capitaine et numéro 10 de l'équipe de France, Kylian Mbappé a inscrit 53 buts en 93 sélections. Pour faire tomber le record d'Olivier Giroud (57 réalisations), la star de 26 ans doit encore marquer à cinq reprises sous le maillot bleu.

Mbappé est à quatre buts du record de Giroud Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Olivier Giroud s'est prononcé sur son statut de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. L'ancien numéro 9 des Bleus a reconnu qu'il voulait voir Kylian Mbappé faire tomber son record lors de la Coupe du Monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.