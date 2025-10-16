Kylian Mbappé à l'étranger : Le coup historique prévu en 2026 !

Ayant inscrit 53 buts en équipe de France, Kylian Mbappé est à quatre longueurs du record d'Olivier Giroud (57 réalisations). Interrogé sur le sujet, le numéro 9 du LOSC a annoncé qu'il voulait voir son compatriote français lui passer devant lors de la Coupe du Monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.
Actuel capitaine et numéro 10 de l'équipe de France, Kylian Mbappé a inscrit 53 buts en 93 sélections. Pour faire tomber le record d'Olivier Giroud (57 réalisations), la star de 26 ans doit encore marquer à cinq reprises sous le maillot bleu.
Mbappé est à quatre buts du record de Giroud
Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Olivier Giroud s'est prononcé sur son statut de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. L'ancien numéro 9 des Bleus a reconnu qu'il voulait voir Kylian Mbappé faire tomber son record lors de la Coupe du Monde 2026, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.
«J'aimerais qu'il me passe devant pendant la prochaine Coupe du monde»
« Votre record de buts en équipe de France (57) tient depuis bientôt trois ans. Pensiez-vous le conserver si longtemps ? Non, non, je ne pensais pas. D'ailleurs, je vais faire une petite pique à Marc Libbra qui avait dit l'année dernière : "A Noël, Kylian (Mbappé) sera passé devant Giroud." Mais je suis toujours là, devant. L'objectif est donc de fêter un autre Noël avec la couronne ? J'aimerais bien, parce que j'aimerais qu'il me passe devant pendant la prochaine Coupe du monde », a avoué Olivier Giroud (39 ans), sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le LOSC.