Canal + - Altercation dans le CFC : Le patron obligé d’intervenir !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien chroniqueur emblématique du Canal Football Club sur Canal +, Pierre Ménès raconte deux altercations marquantes qu'il a pu vivre sur le plateau de l'émission. Dont une avec Habib Beye qui a viré au règlement de comptes et qui avait nécessité une intervention du chef du service des Sports de Canal +.

Dans une vidéo diffusée sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès a notamment été interrogé sur deux souvenirs d'altercations l'ayant marqué durant son passage au Canal Football Club. L'ancien chroniqueur répond sans langue de bois et évoque deux clashs dans lesquels il était directement concerné, dont le premier avec Habib Beye qui est parti assez loin puisqu'il a nécessité une intervention de l'un des patrons de Canal + à l'époque.

Ménès et Beye convoqués par la direction « Des altercations au CFC il y en a eu deux à ma connaissance, et les deux j’étais dedans. La première c’était avec Habib Beye le soir d’OM-PSG, quand Cavani égalise sur coup-franc. Désaccord profond entre Habib et moi, et encore une fois je n’ai pas supporté qu’il me parle comme à un enfant de huit ans, et je lui ai dit de façon peu imagée on va dire… Le directeur de sports a dû nous recevoir derrière pour aplanir les choses, et il faut reconnaître que ce fut le cas derrière », raconte Ménès, avant d'enchaîner sur une autre altercation plus furtive qu'il a pu avoir avec Alain Roche dans le CFC.